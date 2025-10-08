Lecce, il mercato dopo 6 giornate: primi squilli per Camarda, ma il "nuovo" Krstovic è a secco
Il mercato estivo del Lecce si è sviluppato sulla stessa lunghezza d'onda dei precedenti. Numerose cessioni, a fronte di arrivi che rappresentano per lo più novità per il campionato italiano. Con qualche eccezione, come ad esempio quel Sottil prelevato dalla Fiorentina dopo il (deludente) prestito al Milan.
Il più utilizzato - Tra i nuovi arrivi estivi, però, il giocatore più utilizzato in queste prima parte di stagione, compresa anche la Coppa Italia, è Nikola Stulic, il serbo prelevato dallo Charleroi e chiamato a sostituire il bomber Krstovic passato all'Atalanta. Fino ad ora, però, nessuno gol a fronte di 349 minuti giocati in stagione.
Gli altri - Un gol in dote ai salentini lo ha invece portato Camarda, il colpo forse più mediatico dell'estate del club, autore del pareggio in extremis contro il Bologna: per lui dunque 8 presenze (309') e, appunto, una rete. Così come il sopracitato Sottil (246'), che ha regalato proprio l'ultima vittoria in trasferta sul campo del Parma. Buon minutaggio anche per il terzino destro Kouassi (285' in 5 presenze) e per il terzino sinistro Ndaba (158' in 4 presenze). Da rivedere invece il centrocampista Alex Sala, arrivato dal Cordoba (2 presenze per 105'), il difensore tedesco Siebert (2 presenze per 97'), mentre per il centrale solo panchina prima della partenza per il Mondiale U20 col Cile.
