Il nipote di Meazza: "Il nome dello stadio è sacro. Spero gli venga intitolata almeno una tribuna"

Sono giorni un po' particolari per tutti i tifosi di Inter e Milan, ma soprattutto per Federico Meazza, nipote della leggenda nerazzurra Giuseppe, a cui è intitolato lo stadio di San Siro, che a breve verrà venduto ai club. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ne ha parlato così: "Sono ore un po' sospese, piene di dubbi e con un po' di amarezza familiare, anche se non sappiamo ancora cosa ci riserverà il futuro. Lo stadio, però, è un pezzo di storia, anzi preferisco dire così: il nome dello stadio è un pezzo di storia. Non parliamo solo di cemento e gradoni, ma di cultura e sentimenti che appartengono a Giuseppe Meazza, a chi lo applaudiva e chi oggi ne sente ancora parlare. Ne parlo spesso con mia madre che abita a Milano: il vero dispiacere non è tanto pensare che venga abbandonato, ma che venga demolito. È come se fosse la 'nostra' casa, nel senso più personale e familiare del termine".

Pensava a una soluzione diversa?

"Il nostro stadio è ancora bellissimo, seppure da ristrutturare perché vecchio e in alcuni aspetti inospitale: capisco che quella scelta sarebbe stata molto costosa e sono consapevole anche delle esigenze dei club, ma rimangono rimpianto e amarezza".

Boeri ha detto che il nuovo impianto dovrebbe chiamarsi ancora Meazza.

"Non so quale sarà la direzione, e noi, come famiglia, auspichiamo che il nome venga mantenuto perché... sacro. Meazza è un simbolo di Milano, unisce le due squadre in tutto il mondo. Eppure, sono realista, immagino sia complicato conservare tutto come prima viste le esigenze degli sponsor. Spero che si faccia almeno altro… Si può omaggiare e rispettare la storia in tanti modi. Sono sicuro che sia Oaktree che RedBird conoscano la persona a cui è dedicato il teatro in cui si esibiscono loro squadre. Anche se è ancora prematuro, sarebbe bello che un giorno gli venisse intitolata almeno una parte del nuovo impianto, magari una tribuna".