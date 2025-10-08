Dumfries: "Ora posso anche assumere un ruolo di leader. Mondiale? Puntiamo al massimo"

Denzel Dumfries, esterno destro dell'Inter, a De Volkskrant parla così della sua crescita personale in un momento della sua carriera dove ci si aspetta tanto da lui, dopo aver collezionato tanti successi con l'Inter e l'agognata consacrazione a livello mondiale: "Sono in un’età in cui ho già vissuto molte esperienze, anche nei grandi tornei. Ora posso anche assumere un ruolo di leader. Lo faccio già, anche a parole. Non sono un tipo silenzioso, ma ci sono ancora passi da fare".

Sulla partita contro la Lituania e il Mondiale 2026: "In Lituania siamo passati presto sullo 0-2. Poi, però, ci è mancata un po’ di attenzione nei due gol subiti. Non possiamo permetterci di essere sorpresi e dobbiamo mantenere la concentrazione per novanta minuti. In partite come questa è più difficile che contro le big. Possiamo accettarlo? No. È la realtà? Sì. Ne abbiamo tratto una lezione".

E ha concluso: "Alla fine della stagione c’è il Mondiale. Con il nostro fantastico gruppo, c’è il potenziale per puntare al massimo. Sì, ci credo fermamente. Tutto deve andare per il verso giusto, e possiamo influire su questo. In alcuni aspetti serve ancora quell’un per cento in più. Non tutto è ancora perfetto. Partite come quella in Lituania fanno parte del percorso. Fortunatamente non ci è costata punti. È stato un campanello d’allarme, un momento per fare squadra".