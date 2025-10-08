Nicolussi Caviglia: "Fiorentina? Situazione non facile ma penso all'azzurro. Kean si confermerà"

Nel corso dell'odierna conferenza stampa a Coverciano, il regista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia ha parlato della sua convocazione con l'Italia e anche del deludente inizio di stagione della squadra allenata da Stefano Pioli:

Ti ha sorpreso questa convocazione visto l'inizio deludente della Fiorentina?

"La situazione non è facile, ma preferisco differenziare le due cose. Penso una cosa alla volta. Sono onorato per questa chiamata e cercherò di dare tutto me stesso".

Hai visto crescere Kean, può essere il leader di questa Italia?

"Con lui c'è un rapporto unico, ci conosciamo da tutta la vita e so che giocatore è. Non siamo delle macchine, ogni periodo è differente ma l'importante è dare sempre il massimo. Moise è un ottimo ragazzo che lavora al massimo, può tirare fuori le sue qualità al meglio. Lo scorso anno ha fatto benissimo e quest'anno credo si confermerà, riuscirà a fare lo step decisivo".