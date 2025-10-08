Torino, il mercato dopo 6 giornate: tre gol in due per Simeone e Ngonge, solo 37' per Anjorin

Il Torino che vede spesso la contestazione di una parte della tifoseria nei confronti della proprietà Cairo , arriva alla sosta con cinque punti in classifica che sicuramente non aiutano a rasserenare l'ambiente. Il mercato estivo, però, qualche nota positiva l'ha portata.

Il più utilizzato - Il portiere Israel, ad esempio, finora è il più utilizzato tra i nuovi arrivi: chiamato a raccogliere la pesante eredità di Milinkovic-Savic, finora per lui 630' in sette presenze e poche sbavature.

Gli altri - I due col maggiore minutaggio - sempre per quanto riguarda i neo arrivati - sono in attacco: 480' per Simeone (con due gol) e 558' per Ngonge (con un gol). A centrocampo sei presenze e 431' per Asllani, mentre tra gli altri ci sono Nkounkou (187' e tre presenze), Aboukhlal (185' e sette presenze), Ismajli (347' e quattro presenze). Il meno utilizzato è Anjorin, con 37' in quattro presenze e alle prese con una fascite plantare che lo ha escluso nelle ultime due gare.