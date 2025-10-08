TMW Radio Milanese: "Fiorentina, non basta la fase propositiva. Pioli può uscirne"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Mauro Milanese.

Roma, ha parlato Dan Friedkin e ha elogiato Gasperini. Che ne pensa?

"Con Gasperini l'Atalanta è arrivato ad alti livelli, ero curioso di capire se si potesse imporre a Roma. Gasp sono anni che fa parlare il campo e i risultati si vedono".

E un pensiero sull'Atalanta di Juric?

"Roma e Atalanta sono le outsider di questo campionato, se molla una delle 4 big. Sarà curioso vedere cosa succederà in stagione. Prova a dare mentalità e personalità Gasperini, anche con i cambi è più propositivo di Juric".

Come può uscire dal tunnel Pioli con la Fiorentina?

"Siamo abituati a vederla nelle coppe. Nessuno punterebbe su di lei per Scudetto e Champions, questo è un campionato dove chi parte male poi riesce a rifarsi più avanti. Mi dispiace perché Pioli sta cambiando tanto, forse per infortuni e assenze. La partenza è stata lenta, ma ho la sensazione che potrà uscirne. Non basta solo la fase propositiva, devono correre e collaborare anche in difesa".