Atalanta in campo verso la Lazio senza i nazionali: il punto sui 7 infortunati

Atalanta in campo anche nella giornata di oggi, con in testa la preparazione della sfida contro la Lazio in programma alla ripresa del campionato domenica 19 ottobre alle ore 18 alla New Balance Arena.

Il difensore Kolasinac ha svolto un'altra seduta insieme al gruppo della Primavera, mentre per Scamacca è andato in scena un allenamento individuale sul campo, così come per il difensore Scalvini. Lavoro individuale, ma non in campo, per Zalewski, mentre Kossounou, Bakker e Bellanova hanno svolto le terapie previste dai rispettivi programmi di recupero dagli infortuni. Per la giornata di domani è prevista una nuova seduta mattutina a Zingonia.