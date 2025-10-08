TMW
Atalanta in campo verso la Lazio senza i nazionali: il punto sui 7 infortunati
TUTTO mercato WEB
Atalanta in campo anche nella giornata di oggi, con in testa la preparazione della sfida contro la Lazio in programma alla ripresa del campionato domenica 19 ottobre alle ore 18 alla New Balance Arena.
Il difensore Kolasinac ha svolto un'altra seduta insieme al gruppo della Primavera, mentre per Scamacca è andato in scena un allenamento individuale sul campo, così come per il difensore Scalvini. Lavoro individuale, ma non in campo, per Zalewski, mentre Kossounou, Bakker e Bellanova hanno svolto le terapie previste dai rispettivi programmi di recupero dagli infortuni. Per la giornata di domani è prevista una nuova seduta mattutina a Zingonia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
Le più lette
1 Juve: la scelta di Tudor. Milan: Leao, quante parole sprecate. Inter: il presente di Chivu e il futuro di Barella. Napoli: Hojlund e il rebus di Conte. Roma: Gasp alla rovescia. E quella partita a Perth…
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
18:00Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Legali Napoli sulle intercettazioni del caso Osimhen: "Non emerge illecito, normali dinamiche di mercato"
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile