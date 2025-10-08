Udinese, il mercato dopo 6 giornate: Piotrowski si conferma un fedelissimo di Runjaic

Nell'Udinese il mercato estivo ha un andamento altalenante, se si considera il rendimenti dei nuovi arrivati fino a questo momento della stagione. I fari sono puntati su Zaniolo, non una novità, ancora a secco di gol in campionato, anche se la nota principale arriva dal centrocampo.

Il più utilizzato - Tra i nuovi, infatti, quello col maggior minutaggio fino adesso tra campionato e Coppa Italia è Piotrowski: per lui 391' e sette presenze totale dopo essere arrivato in estate dal Ludogorets. Si conferma dunque un fedelissimo di mister Runjaic, che lo aveva già allenato, in giovane età, al Pogon Stettino nella stagione 2017/2018.

Gli altri - Per Zaniolo, come detto, finora 283' con cinque presenze e un gol in Coppa Italia al Palermo. Zanoli ha collezionato 274' in 4 presenze, Goglichidze 164' (4 presenze). Stesso numero di apparizioni - quattro - per Buksa (166'), Bayo (129') e Bertola (233'). Chiude Miller con 124' in tre presenze e anche un gol in Coppa Italia, con Gueye meno utilizzato fra tutti i nuovi con soli 34' in due occasioni.