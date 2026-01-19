Il padre-agente di Sauer: "Ho letto della Roma. Non stiamo spingendo per lasciare il Feyenoord"

La Roma continua a essere interessata a Leo Sauer, attaccante classe 2005 di proprietà del Feyenoord, che però non sembra essere vicina ad acquistarlo. Il padre e agente dello slovacco, Julius Sauer, ha rilasciato una lunga intervista a Tvnoviny.sk, nella quale ha raccontato dell'interesse dei giallorossi: "Devo ammettere che anch'io l'ho letto su Internet. Ho chiesto anche ai miei colleghi, ma non so a che punto sia la situazione. In ogni caso, siamo contenti che Leo giochi nel Feyenoord e che abbia fiducia in se stesso".

Sauer Senior ha dunque spiegato il suo punto di vista sul giocatore: "Ha avuto un inizio di stagione un po' sottotono, ma sta gradualmente migliorando. È un peccato che il Feyenoord non sia al meglio della forma, ma speriamo che la situazione cambi presto. Stanno iniziando ad arrivare diverse informazioni, ma al momento non c'è nulla di così urgente. Leo ha un contratto con il Feyenoord fino a giugno 2028. La dirigenza vede i suoi progressi e ha quindi avviato le trattative per il rinnovo del contratto. Percepiscono un grande interesse da parte di altri club, quindi vogliono assicurarselo per un periodo più lungo. È quindi difficile dire se se ne andrà. Dovrebbe esserci una combinazione di offerta e prospettive di gioco nel nuovo club, perché al Feyenoord sembra che avrà molto spazio. Non stiamo quindi spingendo per un trasferimento a tutti i costi".

Infine fissa il prezzo per suo figlio: "Credo che nelle prossime due settimane circa il Feyenoord dovrebbe ricevere un'offerta molto interessante di 15 milioni o più, che non so se qualcuno sarà disposto a fare in inverno".