Il Parma fa gol subito e poi ingabbia il Napoli: 1-0 all'intervallo, decide (per ora) Strefezza

Avvio shock e primo tempo in salita per il Napoli, che va al riposo sotto 1-0 al Tardini contro il Parma. A decidere fin qui è la rete lampo di Strefezza, arrivata dopo appena 33 secondi: lancio lungo, sponda di Elphege e conclusione a giro imprendibile per Milinkovic, con il pallone che bacia il palo e si insacca.

La squadra di Conte prova subito a reagire, ma trova di fronte un Parma compatto e ben organizzato. Gli azzurri tengono il pallino del gioco, soprattutto con il palleggio a ridosso dell’area avversaria, senza però riuscire a trovare varchi centrali. Ci provano McTominay e De Bruyne, tra i più attivi, ma le occasioni restano sporadiche: il belga calcia dal limite trovando la deviazione decisiva di Strefezza, mentre Hojlund fatica a liberarsi tra le maglie della difesa ducale.

I padroni di casa si difendono con ordine e, quando possono, ripartono con pericolosità sfruttando la qualità di Nicolussi ed Elphege. Da segnalare anche un brivido su corner per il Napoli e qualche momento di tensione in campo, con Di Bello costretto a intervenire. Nel finale, il Napoli alza ulteriormente il baricentro, ma senza trovare lo spunto giusto. All’intervallo il Parma conduce, mentre gli azzurri sono chiamati a cambiare marcia nella ripresa.