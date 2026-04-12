Serie B, si chiude la 34ª giornata: tre gare in programma in questa domenica
La 34esima giornata di Serie B si chiuderà domenica con tre gare. Alle 15 il Padova ospita l’Empoli, il Mantova fa visita allo Spezia, mentre la Reggiana sfiderà la Carrarese. Ecco il programma della giornata fin qui:
SERIE B - 34ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Palermo 1-1
75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
Juve Stabia-Cesena 2-0
52' Varnier, 63' Carissoni
Pescara-Sampdoria 1-2
45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)
SudTirol-Modena 1-1
21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)
Virtus Entella-Venezia 1-1
13' Haps (V), 61' Guiu (E)
Sabato 11 aprile
Avellino-Catanzaro 1-1
60’ Iemmello (C), 90’5’ Iannarilli (A)
Monza-Bari 2-0
50' Obiang, 79' Pessina
Domenica 12 aprile
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 72
Frosinone 69
Monza 69
Palermo 65
Catanzaro 54*
Modena 51*
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42*
Südtirol 40
Sampdoria 40
Avellino 40
Mantova 37*
Empoli 36*
Virtus Entella 35
Bari 34
Padova 34*
Pescara 32
Reggiana 30*
Spezia 30*
* una gara in meno
** due gare in meno