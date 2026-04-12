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Parma-Napoli 1-1: il tabellino della gara

Parma-Napoli 1-1: il tabellino della gara TUTTO mercato WEB
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Oggi alle 17:06Altre Notizie
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabe (66’ Ordonez), Nicolussi Caviglia (66’ Estevez), Keita, Valeri; Strefezza (72’ Mikolajewski), Elphege (59’ Sorensen). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Britschgi, Carboni. Allenatore: Cuesta

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Olivera, Buongiorno, Juan Jesus (46’ Beukema); Politano (78’ Guetierrez), Lobotka, Anguissa (56’ Alisson Santos), Spinazzola; McTominay, De Bruyne (78’ Elmas); Hojlund (66’ Giovane). A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Mazzocchi. Allenatore: Conte

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 1’ Strefezza (P), 60’ McTominay (N)

Ammoniti: Circati (P)

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