Parma-Napoli 1-1: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabe (66’ Ordonez), Nicolussi Caviglia (66’ Estevez), Keita, Valeri; Strefezza (72’ Mikolajewski), Elphege (59’ Sorensen). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Britschgi, Carboni. Allenatore: Cuesta
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Olivera, Buongiorno, Juan Jesus (46’ Beukema); Politano (78’ Guetierrez), Lobotka, Anguissa (56’ Alisson Santos), Spinazzola; McTominay, De Bruyne (78’ Elmas); Hojlund (66’ Giovane). A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Mazzocchi. Allenatore: Conte
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 1’ Strefezza (P), 60’ McTominay (N)
Ammoniti: Circati (P)
Altre notizie Altre Notizie
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, risultati della 36ª giornata: vince la Juve NG. Ternana sprecona, il Perugia acciuffa le Fere
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"