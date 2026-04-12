Cairo sulla conferma di D'Aversa al Torino: "Non è deciso, ma ne sto parlando con Petrachi"

D'Aversa chiama, Cairo risponde. "La società mi ha scelto ragionando su un discorso di tre mesi, ma nella mia volontà c'è quella di aprire un discorso con il club", aveva detto il tecnico dopo la vittoria contro il Verona. Un successo che ha fatto ipotecare la salvezza ai granata, scacciando i cattivi pensieri definitivamente. E del futuro del tecnico ha parlato il presidente del club, Urbano Cairo, a Sky.

Queste le sue parole: "D'Aversa confermato? Ne sto parlando con il ds Petrachi e parleremo con l'allenatore. Non è ancora stata presa una decisione ma sta facendo bene e siamo contenti di lui".

Poi riguardo al successo contro gli scaligeri, ha aggiunto: "Ieri è stata una vittoria importante per noi, con un primo tempo non brillante e una seconda frazione in cui D'Aversa ha messo a posto alcune cose e la squadra ha fatto 20 minuti di gran livello. Abbiamo fatto buone cose, D'Aversa ha ottenuto 4 vittorie nelle ultime 6 partite. Sono contento di lui e della squadra".

Qual è il merito di D'Aversa? Questo il pensiero di Cairo al riguardo: "È stato bravo a entrare nella testa dei giocatori. Ha messo i calciatori nel posto giusto. Questo ha dato una spinta alla squadra".