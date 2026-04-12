Serie B, 34ª giornata: Bortolussi regala 3 punti al Padova. Il risultato finale non premia l'Empoli
Con il big match dello 'Stirpe', nella serata di venerdì, ha preso il via la 34ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di oggi, quando sono attesi gli ultimi tre confronti del turno.
Il primo dei tre, calendarizzati su tre fasce orarie differenti, ha preso il via alle ore 15:00, in un rinnovato 'Euganeo', teatro dello scontro diretto per la zona salvezza, quello tra i padroni di casa del Padova e l'Empoli: il gol di Bortolussi regala la vittoria ai veneti, che consente loro di sorpassare proprio l'Empoli in classifica. Si fa abbastanza buio per i toscani, che adesso hanno una sola lunghezza di margine della zona playout (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com)
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B - 34ª GIORNATA
Già giocate
Frosinone-Palermo 1-1
75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
Juve Stabia-Cesena 2-0
52' Varnier, 63' Carissoni
Pescara-Sampdoria 1-2
45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)
SudTirol-Modena 1-1
21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)
Virtus Entella-Venezia 1-1
13' Haps (V), 61' Guiu (E)
Avellino-Catanzaro 1-1
59' Iemmello (C), 90'+5 Iannarilli (A)
Monza-Bari 2-0
50' Obiang, 80' Pessina
Padova-Empoli 1-0
84' Bortolussi
Domenica 12 aprile
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 72
Monza 69
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 53*
Modena 51*
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42*
Südtirol 40
Sampdoria 40
Avellino 39
Mantova 37*
Empoli 36*
Virtus Entella 35
Bari 34
Padova 34*
Pescara 32
Reggiana 30*
Spezia 30*
* una gara in meno