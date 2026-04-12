Catanzaro, Iemmello: "Il gol di un portiere lo avevo festeggiato in Benevento-Milan, mai subito"

"Il pareggio è giusto, ma averlo subito al 95’ brucia ed è uno svantaggio per noi, che abbiamo per altro disputato una buona partita. L’Avellino ha fatto la sua gara e ha avuto le sue occasioni, ma resta l’insoddisfazione perché in una settimana abbiamo perso quattro punti al 95’": così, come si legge sul portale calciocatanzaro.it, l'attaccante del Catanzaro Pietro Iemmello, che ha commentato l'1-1 di ieri contro la da lui citata formazione irpina.

Il discorso si sposta quindi ai gol, quello suo - che aveva portato in vantaggio le aquile - e quello segnato dal portiere della compagine campana che ha poi portato al pari finale: "Il mio gol nasce da una situazione che abbiamo provato in allenamento e ci è riuscita bene, grazie al lavoro dello staff tecnico che ci mette a disposizione diversi schemi. Siamo in una posizione meritata e abbiamo ampi margini di miglioramento. Il gol di Iannarilli? Mi era capitato di festeggiare una situazione del genere quando in Benevento-Milan segnò Brignoli. Mai, però, l’avevo subita".

Conclude quindi: "Ultimamente stiamo difendendo coi denti la nostra classifica, anche se molte situazioni non ci stanno andando a favore. Pensiamo però a martedì, perché contro il Modena sarà una finale importantissima”.