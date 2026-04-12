Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali: Italiano boccia Ravaglia, in porta va Pessina

Alle ore 18:00 di oggi il programma della 32^ giornata di Serie A 2025/2026 prosegue con l'incontro dello stadio Dall'Ara tra il Bologna e il Lecce.

Qualche novità c'è rispetto alle aspettative della vigilia, soprattutto per quanto riguarda il Bologna. A partire dalla porta, dove viene bocciato Ravaglia a seguito degli errori commessi giovedì sera nella sfida interna di Europa League contro l'Aston Villa: almeno per quest'oggi, i pali rossoblù sono difesi dal giovane Pessina, alla seconda presenza in prima squadra (e all'esordio da titolare) dopo aver sostituito qualche mese fa Skorupski per infortunio all'inizio della gara poi vinta 2-0 sul Napoli. Per il resto poi, Casale fa rifiatare Heggem e affianca Lucumi, squalificato giovedì prossimo e titolare oggi proprio come Miranda. In attacco riposo iniziale per Bernardeschi e Rowe, tornano dal 1' Cambiaghi e Orsolini, mentre deve stringere i denti Castro, che agisce da prima punta. In casa Lecce, Di Francesco punta invece sul blocco dei fedelissimi, almeno su quelli che ha a disponibili. Stulic guiderà l'attacco dei giallorossi.

Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Lecce.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani, Ngom; Pierotti, Stulic, Banda.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.