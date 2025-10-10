Da Messi al Parma. Chi è Cremaschi, il talento made in USA che ha affossato l'Italia al Mondiale

Già prima dell'inizio del Mondiale U20 in Cile, Benjamin Cremaschi era stato inserito nel ristretto numero di stelline attese alla prova del campo. Lo statunitense classe 2005 ha poi impiegato poco tempo per confermare le sue qualità, sublimando il suo rendimento personale con la doppietta che ha affossato (ed eliminato) l'Italia di Nunziata agli ottavi di finale. Piangono gli azzurrini, sorridono gli USA che si godono le prestazioni del calciatore nato in Florida (a Miami), ma gongola anche il Parma che proprio nell'ultima sessione estiva di mercato ha puntato su Cremaschi.

Il mercato del Parma si è infatti chiuso proprio col colpo Cremaschi, di fatto il primo americano dell'era Krause. Il centrocampista/trequartista per adesso la Serie A l'ha vista da lontano, o meglio dalla panchina. Per due volte si infatti seduto accanto a mister Cuesta - contro Cagliari e Cremonese - senza però esordire in campo. Poi, la partenze per il Cile e il ruolo da protagonista come detto con gli USA al Mondiale U20 tuttora in corso.

Da Messi a Parma - Cremaschi è sbarcato in Italia dopo aver concluso l'esperienza all'Inter Miami. Sì, proprio la squadra di Leo Messi (e non solo). Ha iniziato la sua carriera con il Key Biscayne all'età di 6 anni, per poi appunto entrare nel 2021 a far parte delle giovanili dell'Inter Miami, franchigia della sua città natale. Dopo aver firmato nel 2022 il suo primo contratto professionistico, debutta a febbraio 2023 nella sfida vinta 2-0 contro il Montreal Impact. Poi l'arrivo a Parma lo scorso settembre.

"Sono legato all'Italia, un legame fortissimo, e spero di giocare qui per tanti anni perché è una nazione bellissima. Qui ci sono le mie origini, i miei parenti venivano da una piccola città vicino a Bologna", aveva detto Cremaschi lo scorso 19 settembre in sede di presentazione. Il club emiliano - che lo ha prelevato in prestito secco - avrà la possibilità di riscattarlo per una cifra pari a 4.5 milioni di euro. Una cifra che - viste le ultime uscite - rischia di diventare per il Parma il vero e proprio affare del mercato.