Il Parma sfide le grandi d'Europa per il brasiliano Belè: ma il Palmeiras spara alto

Il Paris Saint-Germain sta monitorando con grande attenzione il talento emergente Erick Belé, secondo quanto riportato da ESPN Brasil, ma non è certo l'unico. Il trequartista diciannovenne, attualmente in forza al Palmeiras, si è rapidamente imposto come uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano dopo il suo debutto tra i professionisti avvenuto in questa stagione.

Gli scout europei lo hanno studiato durante la Copa Libertadores

Belé ha rubato la scena durante l'ultima sosta per le nazionali, mettendo a segno una doppietta con la maglia del Brasile U20 nei successi contro il Paraguay. Le sue prestazioni nella Copa Libertadores U20 hanno attirato gli osservatori di mezza Europa: oltre ai parigini, anche Liverpool e Parma starebbero seguendo da vicino la sua crescita.

Il suo contratto col Verdao scadrà nel 2028

Tuttavia, strapparlo al club brasiliano non sarà semplice. Sebbene diverse società sembrino intenzionate a offrire circa 20 milioni di euro, il Palmeiras non è disposto a sedersi al tavolo delle trattative per meno di 40 milioni. Il club paulista, infatti, considera Belé un pilastro fondamentale per il futuro della prima squadra. Il giocatore, che in questa stagione ha già collezionato 6 gol e un assist in 12 presenze tra prima squadra e giovanili, è legato al "Verdão" da un contratto valido fino al 2028.