TMW Piove sul bagnato per la Roma: lesione alla coscia per Mancini, ecco quanto starà fermo

Non solo la sconfitta di ieri sera per 5-2 sul campo dell'Inter nella partita valevole per la 31^ giornata di Serie A, perché per la Roma e per il suo allenatore Gian Piero Gasperini ci sono altre brutte notizie con le quali dover fare i conti.

Dopo aver infatti segnato il gol nel primo tempo per i suoi, il difensore Gianluca Mancini ha dovuto alzare bandiera bianca durante Inter-Roma e lasciare il campo per via di un infortunio.

Stando alle primissime sensazioni delle ore successive, per il difensore dei giallorossi e della Nazionale italiana si tratta di una lesione all'adduttore di destra, un problema fisico per il quale dovrà osservare un periodo di lontananza dal campo tra le 2 e le 3 settimane.