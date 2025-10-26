Serie B, gol e spettacolo all’Euganeo: fra Padova e Juve Stabia finisce 2-2

Finisce in parità la prima delle due gare di Serie B. Il Padova prima va in vantaggio, poi viene rimontato da una Juve Stabia che non sembra risentire troppo delle vicende che la coinvolgono suo malgrado e alla fine riesce ad agguantare il pareggio con il solito Bortolussi.

Dopo un avvio in cui si era fatta preferire la Juve Stabia, che colpiva anche una traversa con Mosti al 12° arriva l’episodio che cambia la gara con Giorgini che regala un calcio d’angolo da cui nasce il fallo da rigore che vale il vantaggio dei biancoscudati con Bortolussi freddo a realizzare nonostante Confente intuisca la traiettoria. Piscopo soffre sulla propria corsia tanto che dopo appena 25’ il tecnico è obbligato a sostituirlo per evirare l’espulsione inserendo quel Cacciamani che si rivelerà la mossa decisiva. Nei minuti di recupero della prima frazione infatti l’esterno agguanta il pareggio superando Ghiglione e piazzando il pallone all’angolino dove Fortin non può arrivare.

Nella ripresa è la Juve Stabia a partire meglio sfiorando il gol con Burnete che però si fa rimontare da Faedo al momento decisivo. Il gol dei campani arriva comunque al 68° quando De Pieri mette un pallone facile facile in fondo alla rete dopo una giocata di Candellone. Il vantaggio dura però poco on il Solito Bortolussi che approfitta di un errore di Correia in fase di impostazione e con uno scavetto batte Confente. Nel finale si fa sotto ancora la Juve Stabia con Candellone che impegna Fortin alla respinta

9ª GIORNATA

Modena - Empoli 2-1

22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli

Avellino – Spezia 0-4

63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo

Monza – Reggiana 3-1

2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)

Sampdoria – Frosinone 1-1

38' Zilli (F), 69' Coda (S)

Südtirol - Cesena 0-1

31' Shpendi

Virtus Entella – Pescara 1-1

73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)

Sabato 25 Ottobre 2025

Carrarese – Venezia 3-2

13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Di Stefano (C)

Catanzaro-Palermo 1-0

45’+2’ Cisse

Domenica 26 Ottobre 2025

Padova – Juve Stabia 2-2

17’ rig. e 73’ Bortolussi (P), 45’+2’ Cacciamani (J), 68’ De Pieri (J)

Ore 17.15 Bari – Mantova

CLASSIFICA

Modena 21*

Monza 17*

Cesena 17*

Palermo 16*

Frosinone 15*

Carrarese 14*

Juve Stabia 14*

Venezia 13*

Reggiana 12*

Avellino 12*

Padova 12*

Südtirol 10*

Virtus Entella 10*

Empoli 10*

Catanzaro 9*

Pescara 7*

Spezia 6*

Sampdoria 6*

Bari 6

Mantova 5

*una gara in più