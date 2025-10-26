Verona-Cagliari 2-2, le pagelle: Caprile miracoloso, Cham rovinoso, Giovane dispensa regali

Risultato finale: Verona-Cagliari 2-2

VERONA (A cura di Daniele Najjar)



Montipò 6,5 - L'intervento su Gaetano è super e indirizza il match. Nulla può sul missile ravvicinato di Idrissi e sul raddoppio.

Unai Nunez s.v. - Si fa subito male alla spalla e chiede il cambio. (Dal 15' Bella-Kotchap 6- Entra a sorpresa dopo il recupero dall'infortunio, si piazza al centro della difesa e fa valere i centimetri).

Nelsson 5,5 - Puntuale in anticipo e sui palloni alti, certezza lì dietro nella difesa del Verona. Anche spostandosi a fare il braccetto di destra. Crolla sul gol di Felici e l'errore pesa molto anche se nasce a causa di altri compagni.

Valentini 6 - Combatte dove c'è da combattere, ma è anche bravo a rifinire, come quando mette davanti alla porta Giovane.

Belghali 7 - Primo tempo più contenuto, secondo da dominatore della fascia: vede lo spazio e mette la quarta marcia, avviando l'azione del raddoppio in maniera prepotente. Esce con i crampi. (Dal 70' Fallou Cham 4,5 - Prima lascia il buco sul gol di Idrissi, poi non insegue Felici per il 2-2 finale).

Serdar 6 - Con Akpa-Akpro avvia una battaglia al centrocampo avversario a suon di tackle. Caprile nega anche a lui il gol, con una deviazione che manda il suo tiro a botta sicura sulla traversa. Perde però un pallone sanguinoso nel finale che fa partire l'azione del pareggio.

Gagliardini 6 - Zanetti chiede gol ai centrocampisti e lui torna in rete dopo due anni. Partita ordinata, anche se con qualche imprecisione di troppo sulle verticalizzazioni.

Akpa-Akpro 6 - Recupera mille palloni, poi viene sostituito al 45' per il giallo che ha preso nel primo tempo. (Dal 46' Bernede 6 - Subentra in campo con l'argento vivo addosso, mischiando corsa e spunti offensivi che aiutano la squadra).

Bradaric 6- Tanta corsa e intelligenza a capire quando è il momento di spingere e quando quello di fermarsi.

Giovane 7,5 - Assist per Gagliardini, assist per Orban, tanti palloni lavorati bene per i compagni. L'intesa con il compagno di reparto è ancora in fase di lavorazione. Solo un colpo d'istinto di Caprile gli nega il meritato primo gol in A. (Dal 78' Sarr s.v.).

Orban 6 - Il gol gli mancava come il pane. Fino al 59' si sbatte e dimena, sbagliando molto. Caprile aumenta la sua frustrazione, ma Giovane gli confeziona un regalo con largo anticipo rispetto all'arrivo del Natale: stavolta lo scarta con piacere e si sblocca anche su azione. (Dal 78' Harroui s.v.).

Allenatore Paolo Zanetti 6 - Ha avuto ragione lui sugli attaccanti, contro tutto e tutti: quando la voce di chi invocava un cambio in attacco si faceva sempre più alta si è fatta prepotente, è andato in trincea per Giovane e Orban. Partita che i suoi avevano condotto in maniera egregia fino al quarto d'ora finale, dove il protagonista in negativo è un ragazzo arrivato dalla Serie D, che è andato in difficoltà. Ma d'altronde avendo Belghali i crampi, chi poteva inserire?

---

CAGLIARI (a cura di Marta Bonfiglio)

Caprile 8 - Miracoloso. Si muove come un felino tra i pali. Riflesso e istinto puro.

Zappa 5,5 - Al comando della difesa, si scopre fragile. È indietro sulla corsa di Orban quando timbra il 2-0, deve recuperare e non riesce. Partita sottotono.

Zè Pedro 6 - Riesce a contenere Giovane poi però gli scappa via troppo facilmente nella ripresa. Perfetto sulle chiusure nel primo tempo.

Idrissi 7 - Bella sfida con Belghali che oggi è un motorino. Trova il gol che riapre la partita. Da elogiare la sua perseveranza e il suo coraggio.

Palestra 6,5 - Funziona sulla sua corsia, ha un bel motore. Bravo a campo aperto. Dall’80’ Felici 7 - Entra e riprende la gara. Perfetto.

Liteta 5,5 - Un po’ in difficoltà all’esordio, e ci può stare. Deve prendere ritmo e coraggio. Dal 46’ Adopo 5 - Entra male in partita. Brutti i controlli e i passaggi. Crea confusione in mezzo.

Prati 5 - Troppo poco coinvolto dalla manovra del Cagliari nel primo tempo. Anche lui si fa vedere poco. Poca sostanza, deve entrare di più. Dall’87 Mazzitelli S.V.

Obert 6,5 - Pulito e ordinato, tampona con diplomazia. Ma questo solo nel primo tempo. Poi perde un po’ di lucidità e entra male su Orban. Ottimo l’assist per Idrissi. Lettura da maestro.

Folorunsho 5,5 - Non si fa capire e non capisce le mosse dei compagni. Molto confusionario oggi. Dal 62’ Pavoletti 6,5 - Appena entrato si accolla un giallo che non si merita. Serve a Felici il pallone del pari.

Gaetano 6,5 -Partita di sacrificio come sempre. Aggressività e fame su tutti i palloni. Per quello che costruisce merita un gol. Dal 63’ Luvumbo 5,5 - Non si fa vedere, più indietro rispetto ai compagni di reparto.

Borrelli 6 - Bravissimo nella gestione e a lavorare i palloni. Si lamenta un po’ troppo per dei tocchi molto morbidi.

Fabio Pisacane 6 - Il Verona corre il doppio e per alcuni tratti il Cagliari fatica a trovare una via d’uscita, soprattutto a centrocampo. I cambi però sono perfetti, Felici riprende la sfida. Caprile però lo salva.