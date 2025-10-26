Quarta sconfitta di fila per l'Audace Cerignola, riflessioni in corso su mister Maiuri
Traballa la panchina di Vincenzo Maiuri all’Audace Cerignola. Come riferiscono i colleghi di Tuttoc.com la quarta sconfitta di fila in campionato, maturata quest’oggi contro il Trapani in trasferta, starebbe portando la dirigenza pugliese a riflettere sulla posizione del tecnico arrivato in estate dopo l’esperienza alla Cavese.
La squadra ha raccolto infatti appena un punto nelle ultime cinque gare mostrando un’involuzione non solo rispetto a un anno fa – quando l’Audace battagliava per la promozione in Serie B contro l’Avellino -, ma anche rispetto all’avvio di questa stagione. Nelle prime sette gare infatti era arrivata solo una sconfitta a fronte di due vittorie e quattro pareggi, un cammino tutto sommato on linea con gli obiettivi prima di questo tracollo che ha fatto scivolare la squadra in zona play out.
Vedremo dunque nelle prossime ore se Maiuri avrà un’altra occasione per rimettere in sesto le cose o il club deciderà per una sterzata decisa affidandosi a un altro tecnico.