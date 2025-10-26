Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Padova-Juve Stabia 2-2, le pagelle: Ghiglione in difficoltà, prima gioia per Cacciamani

Ghiglione
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 17:09
Luca Esposito

Risultato finale: Padova-Juve Stabia 2-2

PADOVA

Fortin 6 - Si fa beffare da Candellone che, in scivolata, lo anticipa e serve lo smarcato De Pieri per l'1-2. Poco dopo però è attento proprio su Candellone. Nella prima frazione parata in bello stile su Leone.

Faedo 6 - Sicuramente il più positivo nel pacchetto arretrato, specialmente nella prima ora di gioco fa passare poco o nulla.

Perrotta 5 - Primo tempo ampiamente sufficiente, poi commette un errore di lettura in occasione della rete del provvisorio vantaggio dei campani e si scoraggia, come testimonia un successivo duello perso con Candellone. Prova non sufficiente.

Sgarbi 6 - Nel finale va un po' in difficoltà, ma il duello fisico con Candellone è stato estenuante e un calo è fisiologico. Merita la sufficienza per quanto ha combattuto.

Ghiglione 4,5 - E' vero che conquista il rigore, anche con un po' di fortuna, ma la sua prova è assolutamente negativa. Non a caso Andreoletti lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. Non spinge, soffre la rapidità di Carissoni e marca malissimo in occasione della rete dell'1-1. Dal 45'st Barreca 5 - Soffre anche lui la rapidità degli esterni ospiti, non ha inciso come lecito attendersi.

Varas 5,5 - Alterna buone giocate a qualche errore, ha una buona occasione dal limite dell'area ma calcia alto e non sfrutta la bella sponda di tacco di Bortolussi. Sul capovolgimento di fronte gli ospiti trovano il pareggio. Dal 45'st Di Maggio 6 - Mette ordine a centrocampo.

Fusi 7 - Non è un caso che, tra i centrocampisti, sia quello che resta in campo quasi fino alla fine. E' ovunque, ha mille polmoni e si applica con bravura in entrambe le fasi senza sbagliare nulla. Suo l'assist per la rete del 2-2. Dall'84' Favale sv

Crisetig 5,5 - Meglio in interdizione che in impostazione, in un paio di occasioni perde palla in una zona del campo delicata ed espone i compagni al contropiede ospite. Viene ammonito e resta negli spogliatoi all'intervallo. Dal 45'st Harder 5,5 - Altalenante.

Capelli 6 - Ottima partenza, procura il giallo di Piscopo e spinge tanto. Resta stoicamente in campo per tutta la gara nonostante un lieve problema muscolare, per colpa del quale è costretto a spingere meno nella ripresa.

Bortolussi 7 - Altra partita di spessore per il centravanti di casa, autore di una doppietta che consente di aggiungere un punto prezioso alla classifica. Bella la giocata con cui smarca Varas, un elegante colpo di tacco che il compagno non sfrutta a dovere.

Buonaiuto 5,5 - Quando tocca palla si vede abbia qualità superiori alla media della categoria, ma oggi mostra molto poco del suo repertorio. Brava la Juve Stabia a tenerlo lontano dall'area di rigore. Dal 63' Lasagna 6 - 60 secondi e per poco non fa venire giù l'Euganeo con un bel tiro a volo dal limite, ci riprova poco dopo ma alza la mira.

Matteo Andreoletti 6 - Approccio negativo, ma alla lunga la squadra si è ripresa e ha agguantato in rimonta un pari prezioso. Considerando che ha una rosa ritenuta dagli addetti ai lavori destinata a lottare fino alla fine per evitare la retrocessione si può dire stia facendo un buon lavoro.

JUVE STABIA

Confente 6 - Due tiri in porta, due gol. Non ha colpe.

Ruggero 6 - Calciatore che garantisce sempre discreta affidabilità. Concentrato fino alla fine.

Giorgini 5,5 - Mezzo voto in meno perchè da un retropassaggio insensato nasce il corner dal quale scaturisce poi il rigore per il Padova. Nel finale per due volte respinge provvidenzialmente i tentativi avversari dal limite dell'area.

Bellich 6 - Nel gioco aereo è sempre in anticipo rispetto agli attaccanti del Padova, come sempre regge la difesa con autorevolezza. Esce per infortunio, si spera nulla di grave. Dal 60' Stabile 6 - Entra in un momento delicato della gara e impatta bene.

Carissoni 6,5 - Altra partita decisamente positiva per uno dei colpi del mercato estivo. Vince il duello con gli esterni biancoscudati e mostra una condizione fisica invidiabile.

Leone 6 - Nella prima mezz'ora è uno dei migliori in campo, per poco non trova il vantaggio con un tiro dalla distanza che viene deviato in corner da Fortin. Poi verticalizza a memoria per Candellone, ma Faedo salva tutto. Cala nella ripresa. Dal 60' Zuccon 6 - Un po' timido in impostazione, ma in non possesso dà un buon contributo.

Correia 5 - Una caparbia azione personale nel primo tempo testimonia abbia qualità e personalità. Tuttavia è grave l'errore dal quale scaturisce il gol del provvisorio 2-2. Non fiuta il pericolo e si fa soffiare palla a ridosso della propria area di rigore.

Mosti 6 - Spacca la traversa con un tiro potentissimo, sarebbe stato il secondo gol consecutivo e di pregevole fattura. Fin quando regge fisicamente è l'uomo ovunque del quale Abate non può fare a meno.

Piscopo 5 - 25 minuti da incubo. Prima un giallo, poi procura un rigore, poi ancora rischia la seconda ammonizione e viene sostituito. Dal 25' Cacciamani 7 - Gol da grande giocatore, è opinione diffusa che - lavorando un pochino sulla tecnica - abbia un futuro roseo davanti a sè. Anche nella ripresa è imprendibile sulla fascia.

Burnete 5,5 - Sostituire Gabrielloni non è impresa facile, ma possiamo dire non abbia sfruttato al meglio questa opportunità. Spreca una buona chance al 60', si muove tanto ma sbaglia anche molti passaggi. Dal 60' De Pieri 6,5 - Tap-in per l'1-2 e primo gol stagionale. Rete a parte è bravo a cucire il gioco tra le linee con una serie di giocate intelligenti e di qualità.

Candellone 6 - Duello molto fisico con Sgarbi, riesce a cavarsela come dimostra lo zampino che mette su entrambe le reti della Juve Stabia. Nel finale Fortin gli dice di no.

Ignazio Abate 6,5 - Prende gol nel momento migliore, va in vantaggio quando sembrava in calo. Una gara tutto sommato positiva e una risposta ottima al termine di una settimana difficile. Ha isolato il gruppo ed è stato bravo, ancora una volta.

