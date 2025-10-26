Il Genoa non sfigura, ma perde ancora. Vieira: "Dispiace veramente, meritavamo di più"

Mister Patrick Vieira, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta col Torino, ha cercato di spiegare il risultato negativo ottenuto oggi nonostante la buona prestazione dei suoi rossoblù. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TorinoGranata.it: "Mi dispiace veramente perché per quello fatto sul campo meritavamo di più. Dobbiamo gestire meglio il periodo, è un percorso lungo e non dobbiamo mollare".

L'ultimo posto in classifica pesa?

"Dobbiamo andare avanti. Pesa il non riuscire a fare il secondo gol. Serve unità. Dobbiamo continuare a lavorare"

Al di là delle difficoltà, quanto c'è stato del Torino nel secondo tempo?

"Nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi e ci è mancato il secondo gol. Nel secondo loro, anche con i cambi, hanno fatto meglio".

Il racconto di TMW di Torino-Genoa 2-1

Partita divertente all'Olimpico Grande Torino, quella andata in scena fra Torino e Genoa nella gara delle 12.30. Finisce 2-1, per i padroni di casa con i granata che dopo essere andati sotto nel primo tempo con la rete di Thorsby la riprendono nella ripresa grazie all'autogol di Sabelli e poi la ribaltano con Maripan allo scadere. La prima frazione è tutta per il Genoa che oltre alla rete dopo 7 minuti di Thorsby crea altre 3-4 palle gol con Malinovskyi, ancora Thorsby ed Ekhator. Il Torino però regge e nel finale alza i giri e crea un paio di buone occasioni per il pareggio che però non arriva. Dopo l'intervallo la squadra di Baroni sembra più convinta e vogliosa di fare risultato dopo il bel successo col Napoli: la svolta arriva al 63' con Sabelli che nel tentativo di anticipare Che Adams colpisce goffamente il pallone e batte il proprio portiere Paleari portando il risultato sull'1-1. Nel finale il pareggio sembra andare bene ad entrambe le squadre, ma allo scadere è Maripan a rompere definitivamente l'equilibrio con un pregevole gesto tecnico su calcio d'angolo, segnando da pochi passi dalla porta di Leali. Una rete che fa esplodere il Grande Torino e che accentua la crisi del Genoa, ancora a caccia della prima vittoria stagionale dopo 8 partite di Serie A.