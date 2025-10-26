Oggi è cambiato il campionato del Torino? Baroni: "Se alziamo la testa, cadiamo per terra"

Mister Marco Baroni, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria col Genoa, ha analizzato il successo del suo Torino per 2-1. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TorinoGranata.it: "Non ho il misurino. C'è tanto da lavorare. Credo nel gruppo e nella squadra e nei margini di miglioramento. Bisogna partire subito con veemenza. Aver recuperato su una squadra che ha lottato dà maggior valore ai tre punti".

Adams per Ngonge è una mossa che può cambiare la stagione?

"Avevo due attaccanti che avevano spinto molto. Avevamo preso due imbucate centralmente e così ho mandato in campo Gineitis e Tameze è avanzato a centrocampo. Sono momenti".

Si può dire che è cammbiato il campionato del Torino?

"Io sono sempre positivo, ma so che la strada è ripida e devo guardare passo dopo passo perché se alzo la testa cado per terra".

Ha guardato la classifica?

"No, ho detto ai ragazzi di andare a letto presto perché c'è poco tempo per preparare la prossima gara".

Il racconto di TMW di Torino-Genoa 2-1

Partita divertente all'Olimpico Grande Torino, quella andata in scena fra Torino e Genoa nella gara delle 12.30. Finisce 2-1, per i padroni di casa con i granata che dopo essere andati sotto nel primo tempo con la rete di Thorsby la riprendono nella ripresa grazie all'autogol di Sabelli e poi la ribaltano con Maripan allo scadere. La prima frazione è tutta per il Genoa che oltre alla rete dopo 7 minuti di Thorsby crea altre 3-4 palle gol con Malinovskyi, ancora Thorsby ed Ekhator. Il Torino però regge e nel finale alza i giri e crea un paio di buone occasioni per il pareggio che però non arriva. Dopo l'intervallo la squadra di Baroni sembra più convinta e vogliosa di fare risultato dopo il bel successo col Napoli: la svolta arriva al 63' con Sabelli che nel tentativo di anticipare Che Adams colpisce goffamente il pallone e batte il proprio portiere Paleari portando il risultato sull'1-1. Nel finale il pareggio sembra andare bene ad entrambe le squadre, ma allo scadere è Maripan a rompere definitivamente l'equilibrio con un pregevole gesto tecnico su calcio d'angolo, segnando da pochi passi dalla porta di Leali. Una rete che fa esplodere il Grande Torino e che accentua la crisi del Genoa, ancora a caccia della prima vittoria stagionale dopo 8 partite di Serie A.