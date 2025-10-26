Torino, Adams: "Fondamentale la nostra reazione, l'atmosfera che c'è è importante"
L'attaccante del Torino Che Adams ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Genoa vinto 2-1 e valido per l’8^ giornata di Serie A.
Avete reagito dopo il primo tempo.
"E' importante l'atmosfera che c'è, è stato fondamentale reagire".
