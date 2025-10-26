TMW Audace Cerignola, nelle prossime ore riunione fra Maiuri e la dirigenza. La situazione

Le prossime ore saranno decisive per il futuro del tecnico Vincenzo Maiuri sulla panchina dell’Audace Cerignola. Dopo la quarta sconfitta consecutiva – arrivata quest’oggi nel match contro il Trapani – infatti la posizione del tecnico è più che traballante con la società che sta riflettendo seriamente sul da farsi visto che mercoledì si tornerà in campo per la Coppa Italia Serie C.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com nelle prossime ore ci sarà un incontro fra Maiuri e la dirigenza – il presidente Nicola Grieco e il direttore sportivo Elio Di Toro - per discutere della situazione e della flessione della squadra nell’ultimo mese.

Al momento la società pugliese non avrebbe ancora individuato l’eventuale sostituto di Maiuri in panchina. Seguiranno aggiornamenti.