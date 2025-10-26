Serie C, i risultati del pomeriggio: l’Ascoli fa suo il derby. Pari Vicenza, bene Catania e Cosenza
L’Ascoli vince il derby con la Sambendettese grazie a una rete nel primo tempo firmato da Milanese per poi gestire una ripresa giocata con l’uomo in più. Sempre nel Girone B, nelle gare delle 14:30, arriva un pari senza reti fra Bra e Vis Pesaro. Nel Girone A vince la Pro Vercelli, con un gol per tempo, contro la Pergolettese, mentre il Vicenza viene fermato sull’1-1 dal Trento.
Nel Girone C infine arriva una bella vittoria del Catania per 1-0 sul Benevento nel big match. Un successo che permette agli etnei di conquistare il primo posto momentaneo in attesa della Salernitana. Infine il Cosenza – trascinato da Ricciardi – cala il tris contro il Potenza.
11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025
GIRONE A
Novara-Virtus Verona 1-1
20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)
Union Brescia-Albinoleffe 2-1
25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)
Sabato 25 ottobre
Arzignano-Lumezzane 3-3
19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)
Renate-Lecco 0-1
19' Sipos
Domenica 26 ottobre
Pro Vercelli-Pergolettese 2-0
23’ Sow, 72’ Akpa-Akpro
Trento-Vicenza 1-1
23’ Caferri (V), 39’ rig. Capone (T)
Ore 17.30 Giana Erminio-Alcione Milano
Ore 17.30 Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Inter U23-Cittadella
Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina
Classifica: Vicenza 29*, Union Brescia 24*, Lecco 24*, Inter U23 19, Alcione Milano 17, Pro Vercelli 16*, Renate 13*, Trento 13*, AlbinoLeffe 12*, Pergolettese 12*, Cittadella 12, Giana Erminio 11, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 9, Lumezzane 8*, Pro Patria 7, Triestina -10
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
*una gara in più
GIRONE B
Guidonia Montecelio-Torres 0-0
Juventus Next Gen-Pontedera 0-1
38' Migliardi
Ternana-Arezzo 1-1
37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)
Sabato 25 ottobre
Campobasso-Rimini 1-1
32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)
Carpi-Gubbio 0-3
6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata
Forlì-Pineto 1-1
13’ Bruzzaniti (P), 91’ Giovannini (F)
Domenica 26 ottobre
Ascoli-Sambenedettese 1-0
40’ Milanese
Bra-Vis Pesaro 0-0
Ore 17.30 Pianese-Ravenna
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Perugia-Livorno
Classifica: Arezzo 28*, Ascoli 27*, Ravenna 24, Ternana 18*, Guidonia Montecelio 17*, Forlì 17*, Campobasso 16*, Gubbio 16*, Carpi 15*, Pineto 15*, Sambenedettese 14*, Juventus Next Gen 14*, Pianese 13, Vis Pesaro 13*, Pontedera 11*, Livorno 10, Torres 7*, Bra 7*, Perugia 3, Rimini -1*.
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti
*una gara in più
GIRONE C
Foggia-Team Altamura 0-1
58' Curcio
Atalanta U23-Picerno 6-2
11' e 77' Misitano (A), 18' Manzoni (A), 19' Santaniello (P), 27' Veltri (P), 54' e 62' Vavassori (A). 90+1' Riccio (A)
Cavese-Crotone 1-0
3' Munari
Sabato 25 ottobre
Siracusa-Casarano 4-1
20' Chiricò (C), 45+2' Molina (S), 60' Di Paolo (S), 66' Frisenna (S), 86' Guadagni (S)
Domenica 26 ottobre
Trapani Audace Cerignola 2-1
8’ Celeghin (T), 23’ Fishnaller (T), 32’ Vitale (A)
Catania-Benevento 1-0
43’ rig. Cicerelli
Cosenza-Potenza 3-0
36’ e 61’ Ricciardi, 68’ Mazzocchi
Ore 17.30 Monopoli-Giugliano
Ore 17.30 Sorrento-Latina
Ore 20.30 Salernitana-Casertana
Classifica: Catania 24*, Benevento 22*, Salernitana 22, Cosenza 19*, Casarano 18*, Casertana 17, Crotone 17*, Monopoli 15, Team Altamura 14*, Atalanta U23 14*, Potenza 13, Latina 12, Sorrento 11, Cavese 11*, Trapani 11*, Audace Cerignola 10*, Foggia 10*, Giugliano 9, Picerno 9*, Siracusa 6*
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
*una gara in più