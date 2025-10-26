Bari-Mantova, le formazioni ufficiali: l'ex Bonfanti dal 1°. Moncini unica punta pugliese

Il tecnico del Bari Fabio Caserta per la sfida contro il Mantova sceglie Antonucci e Castrovilli a supporto di Moncini schierato come unica punta. In difesa Kassama e Meroni affiancano capitan Pucino con Dickmann e Dorval confermati sulle corsie laterali e Maggiore a far coppia con Verreth in mezzo al campo.

Il Mantova di Davide Possanzini risponde con un tridente in cui Bragantini e Ruocco affiancheranno l’ex Bonfanti. A Centrocampo Trimboli e Paoletti saranno le mezzali con Artioli a fare da mediano. In difesa c’è Maggioni per Radaelli a destra con Bani a sinistra e Castellini ancora in mezzo al fianco di Cella.

Queste le formazioni ufficiali:

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Kassama, Meroni, Pucino; Dickmann, Verreth, Maggiore, Dorval; Castrovilli, Antonucci, Moncini A disposizione: Pissardo, Burgio, Darboe, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Rao, Pereiro, Partipilo, Braunoder, Mavraj, Cerri. Allenatore Caserta

Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Castellini, Cella, Bani; Trimboli, Artioli, Paoletti; Bragantini, Bonfanti, Ruocco A disposizione: Andrenacci, Mensah, Mancuso, Wiesser, Fiori, Galuppini, Falletti, Fedel, Marras, Caprini, Majer, Pittino. Allenatore Possanzini