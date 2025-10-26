Trapani, Antonini punge la piazza: "C'è un'apatia mostruosa, però si vuole andare in B"

Il presidente del Trapani Valerio Antonini ha pubblicato un post social dopo la vittoria contro l'Audace Cerignola di quest'oggi sottolineando come senza penalizzazione la sua squadra sarebbe in lotta per le prime posizioni e lanciando una frecciata alla piazza siciliana e ai tifosi.

"Importantissima vittoria, contro tutto e tutti, saremmo quarti a 19 punti e con quel rigore sbagliato addirittura a -2 dalla vetta; - scrive Antonini - In uno stadio senza tifo ad eccezione della curva, anche se oggi mezza vuota. Così diventa quasi impossibile; C’è una apatia mostruosa; Al limite dell’imbarazzante; Però si vuole andare in Serie B. Ora sotto con la Coppa, cruciale per noi".