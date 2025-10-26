Serie B, Cacciamani risponde a Bortolussi. Fra Padova e Juve Stabia è 1-1 al 45°
Padova e Juve Stabia vanno al riposo sul pari. Dopo un avvio in cui si era fatta preferire la Juve Stabia, che colpiva anche una traversa con Mosti al 12° arriva l’episodio che cambia la gara con Giorgini che regala un calcio d’angolo da cui nasce il fallo da rigore che vale il vantaggio dei biancoscudati con Bortolussi freddo a realizzare nonostante Confente intuisca la traiettoria.
Piscopo soffre sulla propria corsia tanto che dopo appena 25’ il tecnico è obbligato a sostituirlo per evirare l’espulsione inserendo quel Cacciamani che si rivelerà la mossa decisiva. Nei minuti di recupero della prima frazione infatti l’esterno agguanta il pareggio superando Ghiglione e piazzando il pallone all’angolino dove Fortin non può arrivare.
9ª GIORNATA
Modena - Empoli 2-1
22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli
Avellino – Spezia 0-4
63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo
Monza – Reggiana 3-1
2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)
Sampdoria – Frosinone 1-1
38' Zilli (F), 69' Coda (S)
Südtirol - Cesena 0-1
31' Shpendi
Virtus Entella – Pescara 1-1
73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)
Sabato 25 Ottobre 2025
Carrarese – Venezia 3-2
13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Di Stefano (C)
Catanzaro-Palermo 1-0
45’+2’ Cisse
Domenica 26 Ottobre 2025
Padova – Juve Stabia 1-1
17’ rig. Bortolussi (P), 45’+2’ Cacciamani (J)
Ore 17.15 Bari – Mantova