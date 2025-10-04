Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio ha doppiato il Torino in casa. Tutti i primati del Toro sono negativi

Oggi alle 12:36
di Redazione Footstats

Nell’ultimo turno di campionato, la Lazio è tornata a vincere dopo aver perso due gare consecutive in precedenza. In casa c’è già una sconfitta anche se è quella del derby che nominalmente la formazione biancoceleste giocava tra le mura amiche. E proprio all’Olimpico il Torino ha fin qui trovato la sua unica gioia stagionale, vincendo contro la Roma per 1-0. La formazione allenata da Baroni si presenta a questo appuntamento con due ko di fila subiti dopo quel successo.

Il doppio delle vittorie rispetto al Torino. La Lazio ha fatto valere il fattore campo in 24 occasioni contro le 12 degli ospiti, questo per quel che riguarda il campionato. Ma c’è una grande incidenza dei pareggi per Lazio-Torino visto che la divisione della posta si è verificata in 34 circostanze su 70 incontri totali: praticamente una gara ogni due finisce con il segno X in schedina.

Due volte Lazio-Torino si è giocata alla sesta giornata e i piemontesi non hanno mai vinto. Ci sono da segnalare un pareggio e una vittoria dei capitolini, tra l’altro anche molto recente, ovvero il 27 settembre 2023 (2-0 con gol di Vecino e Zaccagni e sempre Sarri in panchina).

Peggior attacco con due gol all’attivo e peggior difesa con dieci gol subiti, il Torino non ha di certo iniziato bene il campionato da questi punti di vista.

12 sono stati i rigori concessi nelle prime 5 giornate in Serie A e uno solo di questi 12 è stato sbagliato. A fallirlo è stato proprio il Torino con Zapata nel match contro l’Atalanta. Rigore comunque ininfluente ai fini del risultato anche perché calciato quando eravamo sul punteggio di 3-0 per i nerazzurri.

TUTTI I PRECECENTI A ROMA (SERIE A)
70 incontri disputati
24 vittorie Lazio
34 pareggi
12 vittorie Torino
91 gol fatti Lazio
60 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A ROMA
1929/1930 Serie A Lazio vs Torino 1-0, 30° giornata
L’ULTIMA SFIDA A ROMA
2024/2025 Serie A Lazio vs Torino 1-1, 30° giornata

