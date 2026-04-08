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Galatasaray, Besiktas e Dinamo Kiev unite nel dolore per la scomparsa di Lucescu

Galatasaray, Besiktas e Dinamo Kiev unite nel dolore per la scomparsa di LucescuTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:15Serie A
Daniel Uccellieri

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, storico allenatore rumeno morto all'età di 80 anni. Tanti club hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Lucescu:

Galatasaray
Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa del nostro ex allenatore Mircea Lucescu. Il tecnico rumeno, che sedeva sulla panchina del nostro Galatasaray nella vittoria della Supercoppa UEFA, era una delle figure più importanti del calcio mondiale.

Lucescu, uno dei più grandi uomini di calcio della Romania, fu in campo come capitano della nazionale rumena al Mondiale del 1970 in Brasile. Da allenatore, invece, disputò la sua prima partita agli Europei nel 1984. Ha allenato in Italia, Turchia e Ucraina, lasciando ovunque un segno importante grazie alla sua competenza calcistica e alla sua dedizione al lavoro.

L’avventura di Lucescu in Turchia iniziò con il Galatasaray. Alla guida della leggendaria squadra campione UEFA, il tecnico rumeno condusse la nostra squadra nella memorabile finale di Supercoppa UEFA contro il Real Madrid. Con Lucescu conquistammo un indimenticabile titolo nella stagione 2001-2002.

Dopo quella stagione, Lucescu vinse il campionato anche con il Beşiktaş e, successivamente, creò una vera e propria leggenda allo Shakhtar Donetsk, in Ucraina, dove lavorò per molti anni. Con la squadra di Donetsk conquistò 9 campionati ucraini e una Coppa UEFA.

Tra il 2017 e il 2019 fu commissario tecnico della nazionale turca. Più recentemente, era alla guida della nazionale rumena. Il nostro stimato allenatore ha disputato la sua ultima partita sulla panchina della Romania proprio contro la Turchia.

Non ti dimenticheremo, Lucescu…

Dinamo Kiev
Il 7 aprile 2026, il rinomato allenatore rumeno ed ex tecnico della Dinamo Kyiv, Mircea Lucescu, è scomparso all’età di 80 anni.

Lucescu ha guidato la prima squadra della Dinamo Kyiv dal 2020 al 2023, portando il club a uno storico “triplete” nazionale nella stagione 2020/2021, vincendo la Premier League ucraina, la Coppa d’Ucraina e la Supercoppa d’Ucraina.

Le condoglianze per questa grande perdita sono state espresse dal presidente della Dinamo Kyiv Ihor Surkis, dall’allenatore Ihor Kostiuk e dal capitano della squadra Vitalii Buialskii:

“Con profonda tristezza e grande dolore abbiamo appreso la notizia della scomparsa del leggendario allenatore Mircea Lucescu, che tutti noi conoscevamo molto bene, all’età di 80 anni.

Il suo nome è scritto per sempre nella storia del nostro club. Sotto la sua guida, la Dinamo ha ottenuto importanti vittorie a livello nazionale, tra cui la conquista del campionato, della Coppa d’Ucraina e della Supercoppa.

Nei momenti difficili, la sua esperienza, il suo carisma e la sua dedizione al calcio hanno contribuito a ristabilire stabilità, mentalità vincente, fiducia e sicurezza all’interno della squadra.

La sua immensa esperienza, la profonda conoscenza del gioco, la saggezza e la calma hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.

Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Condividiamo il loro dolore. Rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Mircea Lucescu vivrà nei nostri cuori. Riposi in pace”.

Besiktas
Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Mircea Lucescu, che fu l’allenatore della nostra squadra nel campionato vinto in occasione del 100º anniversario della fondazione del nostro club e che, con la sua personalità da vero gentiluomo, ha conquistato un posto speciale nel cuore non solo dei nostri tifosi, ma di tutti gli appassionati di calcio.

Ricorderemo sempre con rispetto Mircea Lucescu, che abbiamo ospitato per l’ultima volta nel nostro tempio in qualità di commissario tecnico della nazionale rumena, proprio nello stadio in cui aveva conquistato il titolo.

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