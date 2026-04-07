Il Potenza ricevuto in comune dopo la vittoria della Coppa Italia. Macchia: "Vittoria di tutti i nostri tifosi"

Il Potenza ha celebrato la storica conquista della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia 2025/2026 – primo trofeo nazionale della sua storia – con un incontro istituzionale in mattinata al Comune di Potenza.

Ecco il comunicato ufficiale della società: "In mattinata, la società Potenza Calcio ha fatto visita al Comune di Potenza per il primo storico incontro istituzionale successivo alla vittoria della Coppa Italia Regionale Trenitalia di Serie C.

La squadra ha passeggiato per le vie del centro storico, incontrando tifosi e famiglie che hanno voluto condividere con entusiasmo e partecipazione la gioia per la conquista del prestigioso trofeo nazionale. L’intero club è stato ricevuto all’interno del Municipio dal Sindaco Vincenzo Telesca, dal Vicesindaco Federica D’Andrea e tutte le istituzioni comunali. Nel corso dell’incontro, i protagonisti rossoblù hanno avuto modo di rivivere alcuni dei momenti più significativi della finale di Coppa Italia disputata a Latina, in un clima di grande orgoglio e condivisione. Una pagina importante della storia del Potenza Calcio, del calcio lucano a livello nazionale e per l’intero territorio della Basilicata.

"È una grossa emozione – ha dichiarato il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca – aver condiviso questa gioia con la comunità. Oggi la squadra ha voluto portare la Coppa in Comune in segno di condivisione, non solo con l’intera amministrazione comunale, ma con tutta la città di Potenza. Si tratta di una bellissima vittoria e non possiamo che essere felici della conquista di questo trofeo nazionale da parte del Potenza Calcio".

Entusiasmo espresso anche dal Presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, che ha dichiarato: "Questa è la Coppa di tutti i nostri straordinari tifosi, provenienti da ogni parte d’Italia. Questo risultato è merito del progetto di squadra che ha al centro i suoi tifosi. Come società stiamo lavorando con il cuore, facendo della programmazione un principio cardine e operando insieme per un bene comune".

Nella giornata di mercoledì 8 aprile, alle ore 16:00, il club rossoblù proseguirà con le attività istituzionali facendo visita alla Regione Basilicata".