Arsenal, Havertz: "Svolta importante per noi: possiamo vincere grandi trofei, daremo tutto"

Kai Havertz, attaccante dell'Arsenal, ha commentato ai microfoni di Amazon Prime il suo gol, che ha deciso il quarto di finale a Lisbona: "Segnare un gol nel finale è sempre bellissimo, specialmente davanti ai nostri tifosi. C'è ancora molto lavoro da fare la prossima settimana, ma per intanto ci teniamo stretto questo risultato. È stata una partita piuttosto aperta, ma credo che siamo riusciti a controllarla bene per gran parte del tempo. Il calcio, d'altronde, vive di momenti come questo. In generale, penso che abbiamo disputato un'ottima gara e possiamo essere orgogliosi di noi stessi. Ora recuperiamo le energie e ripartiamo sabato".

Sulla reazione dei Gunners dopo le due sconfitte nelle coppe nazionali ha aggiunto:

"Per noi è stata sicuramente una svolta importante, venivamo da due KO consecutivi e volevamo invertire la rotta oggi: ci siamo riusciti. Siamo un gruppo molto unito e abbiamo ancora molto da dare in questa stagione. Mancano sette settimane alla fine, possiamo vincere grandi trofei e daremo tutto per riuscirci".