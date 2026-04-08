Arsenal da record: 38 vittorie in una stagione. Il massimo dal 2001/2002
L'Arsenal di Mikel Arteta continua a stupire. Nella stagione in corso i Gunners hanno raggiunto quota 38 vittorie in competizioni ufficiali, il totale più alto dal lontano 2001/2002, quando la squadra di Arsène Wenger chiuse l’annata con 39 successi.
Il dato, comprende tutte le partite disputate tra Premier League, coppe nazionali (FA Cup e Carabao Cup) e Champions League. Un numero impressionante che testimonia la straordinaria continuità dei londinesi in tutte le competizioni.
Con questo ritmo i Gunners sono a un passo dal record assoluto del club: le 41 vittorie ottenute nella stagione 1970/71. Un traguardo storico che, se raggiunto, entrerebbe di diritto nella leggenda dell’Arsenal.
L’ultimo tassello del conteggio è arrivato proprio nella notte europea: la vittoria contro lo Sporting CP in Champions League ha permesso ad Arteta e ai suoi di aggiornare il totale e di tenere vivo il sogno del grande record.
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