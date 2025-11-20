Irlanda del Nord, il CT O'Neill: "Italia avversario più duro che potessimo trovare ai playoff"

Il commissario tecnico dell’Irlanda del Nord, Michael O’Neill, ha commentato il sorteggio doloroso della semifinale playoff in trasferta contro l’Italia per la Coppa del Mondo a marzo. "È un sorteggio difficile", ha esordito il CT dei futuri avversari degli Azzurri ai canali ufficiali della Federcalcio. "Abbiamo sempre pensato che lo sarebbe stato. In questa situazione bisogna accettare ciò che si ottiene".

E ha aggiunto: "Sapevamo che avremmo giocato in trasferta (in semifinale, ndr). L’Italia è l’avversario più duro che potessimo trovare, ma dobbiamo credere di poter andare lì e ottenere un risultato straordinario. Sarebbe uno dei più grandi risultati della nostra storia se riuscissimo a farlo. Dobbiamo credere, come squadra giovane, di essere in grado di riuscirci", il messaggio lanciato ai suoi ragazzi e al contempo alla Nazionale italiana, reduce dalla scottante sconfitta contro la Norvegia in casa (4-1).

L’Irlanda del Nord ha concluso al terzo posto nel proprio girone A, dietro Germania e Slovacchia, con 9 punti in 6 partite. "Ci siamo comportati bene in trasferta durante la nostra campagna di qualificazione per il Mondiale, anche se il risultato in Germania ci è sfuggito negli ultimi 20 minuti e la partita in Slovacchia l’abbiamo persa su calcio d’angolo nei minuti di recupero", il bilancio del cammino stilato da O'Neill. "Penso che la squadra sia cresciuta nel corso delle 6 partite di qualificazione e per noi sarà fondamentale essere il più forti possibile a marzo".

E ha aggiunto: "Abbiamo ovviamente dovuto fare i conti con infortuni e alcune squalifiche nelle sei partite disputate, e non c’è dubbio che questo ci abbia penalizzati, ma speriamo di essere il più vicini possibile alla formazione tipo a marzo". La semifinale dei play-off si giocherà in Italia il 26 marzo.