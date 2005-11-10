Rapid Bucarest-Genoa, le formazioni ufficiali: c'è Robinho Jr con Vitinha e Colombo

Test amichevole per il Genoa di Daniele De Rossi. In questa pausa per le Nazionali, la formazione rossoblù vola in Romania per affrontare il Rapid Bucarest in un quello che di fatto un derby di Dan Sucu, numero uno del Grifone e dei granata. La squadra padrona di casa ha iniziato la stagione alla grande con 21 punti in 10 partite di campionato ed un secondo posto alle spalle dei "cugini" della Dinamo che sta facendo sognare i tifosi. Di tutt'altro tenore la partenza di Colombo e compagni che in cinque gare di campionato hanno raccolto solamente un punto.

Un ex per Pancu

Daniel Pancu schiera la sua squadra con un 3-4-3 con Stojilovic al centro dell'attacco, Dobre a destra e Kamara a sinistra nel tridente. In porta c'è Aioani mentre la difesa è formata Pascano, Kramer e Sinyan. A centrocampo spazio a Bubanja e Grameni con Onea e Latif Ouedraogo sulle corsie laterali.

Colombo guida il tridente

Daniele De Rossi dovrebbe schierare la sua squadra con la retroguardia a tre davanti a Stolz. Sabelli e Drameh dovrebbero essere i braccetti con Marcandalli centrale mentre Ehizibue ed El Shaarawy percorreranno le corsie laterali. A centrocampo con Frendrup ci sarà Traore mentre in avanti Colombo sarà innescato da Robinho Jr e Vitinha.

Le formazioni ufficiali

Rapid Bucarest (3-4-3: Aioani; Pascanu, Kramer, Sinyan; Onea, Bubanja, Grameni, Ouedraogo; Dobre, Stojilovic, Kamara.

Genoa (3-4-2-1): Stolz; Sabelli, Marcandalli, Drameh; Ehizibue, Frendrup, Traore, El Shaarawy; Robinho Jr, Vitinha; Colombo.