Insigne aspetta la Lazio. La firma già a novembre? Può arrivare solo ad una condizione

La Lazio e Lorenzo Insigne: un matrimonio destinato a compiersi? Secondo Il Messaggero oggi in edicola il tecnico Maurizio Sarri continua a spingere per riabbracciare il fantasista con cui ha lavorato al Napoli e che attualmente è rimasto svincolato dopo l’esperienza a Toronto.

Il quotidiano spiega che l'attaccante italiano ha rifiutato diverse offerte (tra cui Sassuolo, Udinese e Parma) per aspettare un’eventuale chiamata del tecnico toscano, con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Negli ultimi giorni i contatti tra l’entourage del giocatore e il presidente Lotito sarebbero ripresi. Stando a quanto si legge, Insigne potrebbe firmare già a novembre, ma solo accettando un ingaggio inferiore agli 1,3 milioni netti, cifra resa disponibile dalle recenti cessioni. Per uno stipendio più alto, invece, si dovrà attendere metà dicembre, quando la nuova commissione sui conti dei club valuterà il bilancio della Lazio e l’eventuale inserimento di 12-13 milioni di crediti da diritti TV, oltre a un possibile nuovo sponsor (tra cui si valuta anche Air Italy) che potrebbe garantire fino a 5 milioni l’anno.

Nel frattempo, il direttore sportivo Fabiani valuta alternative ad Insigne per rinforzare la rosa nei ruoli richiesti da Sarri: un terzino, una punta e soprattutto una mezzala. Il mercato potrebbe sbloccarsi solo a parità di entrate e uscite, come ribadito da Lotito.