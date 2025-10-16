Dalla Serie B alla Nazionale, Spezia: Hristov e Wisniewski titolari. Panchina per Mascardi

Sono stati ben 41 giocatori i giocatori che militano in Serie B a partire per vestire la maglia del proprio paese sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

In casa Spezia sono stati ben cinque i giocatori chiamati dalle rispettive selezioni: i difensori centrali Przemyslaw Wisniewski e Petko Hristov, rispettivamente con la prima squadra di Polonia e Bulgaria, il portiere Diego Mascardi con l’Under 21 italiana, Vanja Vlahovic con quella della Serbia e infine il centrocampista Christian Comotto con l’Under 18.

Il centrale polacco è sceso in campo sia nell’amichevole contro la Nuova Zelanda, dove è rimasto in campo 45 minuti lasciando poi il campo all’ex spezzino Kiwior, sia nella sfida valida per le qualificazioni mondiali contro la Lituania dove ha giocato 83 minuti, venendo ammonito al 77’, prima di lasciare il campo al romanista Ziolkowski. Il capitano aquilotto invece è tornato a vestire la maglia della Bulgaria a distanza di oltre un anno dall’ultima volta restando in campo per tutta la gara sia contro la Turchia sia contro la Spagna dove sono arrivate due sconfitte sonore. Dopo l’esordio di settembre invece per Mascardi è arrivata la tribuna contro la Svezia e la panchina contro l’Armenia, mentre è andata meglio al centravanti di proprietà dell’Atalanta che ha giocato da titolare nella vittoria contro la Romania lasciando il campo al 77’ a Lazetic. Infine Comotto che ha giocato da titolare, restando in campo 72’, nella prima amichevole contro l’Austria. Mentre è restato in panchina nella seconda.

I convocati:

Przemysław Wiśniewski (Polonia): 45’ contro la Nuova Zelanda; 83’ contro la Lituania

Petko Hristov (Bulgaria) : 90’ contro la Turchia; 90’ contro la Spagna

Diego Mascardi (Italia U21): in tribuna contro la Svezia; in panchina contro l’Armenia

Vanja Vlahovic (Serbia U21): 77’ contro la Romania

Christian Comotto (Italia U18): 72’ nella prima amichevole con l’Austria; in panchina nella seconda amichevole con l’Austria.