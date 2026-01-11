Inter, Bisseck e il ricordo dell'andata: "Abbiamo imparato tante cose, siamo carichi"

Il difensore dell’Inter Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 20^ giornata di Serie A.

Quanta vi carica la partita d'andata?

"Non ci stiamo pensando troppo, ma abbiamo imparato tante cose. Siamo ben preparati e carichi, se mettiamo tutto questo in campo possiamo avere una bella serata".

Questa linea difensiva vi dà più sicurezza?

"E' la stesa partita di fila che giochiamo così. Tutti e tre abbiamo qualità, il sistema del mister possiamo farlo bene. Sono felice di aiutare la squadra e psero di farlo anche oggi".

Dovrai aiutare Akanji contro Hojlund oppure Spinazzola ti impegnerà a sufficienza?

"Dobbiamo stare ovunque, è normale dare una mano al compagno. Manu non ha tanti problemi con gli attaccanti, ma loro ne hanno di forti e dobbiamo difendere tutti insieme".