Atalanta U23, Bocchetti recrimina: "Ci è mancata la concentrazione necessaria"

Una sconfitta pesante per l'Atalanta Under 23. La squadra di Salvatore Bocchetti cade a Giugliano interrompendo una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi. Al termine del match, il tecnico nerazzurro ha commentato:

"Avremmo dovuto fare molto meglio, fino al primo gol avevamo creato solo noi e lascia l'amaro in bocca perdere dopo aver sprecato così tante occasioni. Dobbiamo crescere rapidamente e raggiungere la salvezza aritmetica. Ci è mancata la concentrazione necessaria, contro una squadra che aveva bisogno di fare punti ma che noi abbiamo aiutato regalandogli tre gol".