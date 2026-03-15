Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta U23, Bocchetti recrimina: "Ci è mancata la concentrazione necessaria"

Atalanta U23, Bocchetti recrimina: "Ci è mancata la concentrazione necessaria"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 11:34Serie C
Andrea Piras

Una sconfitta pesante per l'Atalanta Under 23. La squadra di Salvatore Bocchetti cade a Giugliano interrompendo una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi. Al termine del match, il tecnico nerazzurro ha commentato:

"Avremmo dovuto fare molto meglio, fino al primo gol avevamo creato solo noi e lascia l'amaro in bocca perdere dopo aver sprecato così tante occasioni. Dobbiamo crescere rapidamente e raggiungere la salvezza aritmetica. Ci è mancata la concentrazione necessaria, contro una squadra che aveva bisogno di fare punti ma che noi abbiamo aiutato regalandogli tre gol".

Articoli correlati
Atalanta U23, Bocchetti: "Grande primo tempo, vediamo il bicchiere mezzo pieno" Atalanta U23, Bocchetti: "Grande primo tempo, vediamo il bicchiere mezzo pieno"
Beffa nel finale per l’Atalanta U23, Bocchetti amaro: "Meritavamo di più" Beffa nel finale per l’Atalanta U23, Bocchetti amaro: "Meritavamo di più"
Atalanta U23, Bocchetti: "Partita difficile. Come si esce da questi momenti? Col... Atalanta U23, Bocchetti: "Partita difficile. Come si esce da questi momenti? Col lavoro"
Altre notizie Serie C
Livorno, Venturato: "Avremmo meritato la vittoria. Tranquilli e facciamo i punti... Livorno, Venturato: "Avremmo meritato la vittoria. Tranquilli e facciamo i punti che mancano"
Atalanta U23, Bocchetti recrimina: "Ci è mancata la concentrazione necessaria" Atalanta U23, Bocchetti recrimina: "Ci è mancata la concentrazione necessaria"
Salernitana, svolta societaria: a un passo l'addio di Iervolino. Idea Fabiani DG Salernitana, svolta societaria: a un passo l'addio di Iervolino. Idea Fabiani DG
De profundis vietati, ma la Triestina rischia la retrocessione: oggi il possibile... De profundis vietati, ma la Triestina rischia la retrocessione: oggi il possibile primo verdetto dell'anno
Serie C, prosegue la 32ª giornata: tante gare in programma domenica Serie C, prosegue la 32ª giornata: tante gare in programma domenica
Serie C, i risultati della serata: colpi esterni per Campobasso e Giana Erminio Serie C, i risultati della serata: colpi esterni per Campobasso e Giana Erminio
Marino presenta Triestina-Pro Vercelli: "Lavoriamo partita dopo partita, obiettivo... Marino presenta Triestina-Pro Vercelli: "Lavoriamo partita dopo partita, obiettivo ripetere Brescia"
Serie C, i risultati al 45': Ospitaletto a valanga, vincono anche Arzignano e Vis... Serie C, i risultati al 45': Ospitaletto a valanga, vincono anche Arzignano e Vis Pesaro
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
2 Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
3 Como-Roma, le probabili formazioni: Baturina largo a sinistra, Gasperini ritrova Kone
4 Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni: Kean in forte dubbio, si scalda Piccoli
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Serie A, risultati e classifica: l'Inter frena, Juve 4ª per una notte. Napoli a -1 dal Milan
Immagine top news n.2 La Juve si gode Yildiz e il colpo di mercato Boga. Udine espugnata, ora è 4ª
Immagine top news n.3 L'Inter pareggia con l'Atalanta e se la prende con Manganiello. Succede di tutto a San Siro
Immagine top news n.4 Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Yildiz dà spettacolo, Boga non si ferma più
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in zona Champions in attesa di Como-Roma
Immagine top news n.6 Yildiz inventa, Boga segna ancora: la Juve espugna Udine. Al Bluenergy Stadium è 0-1
Immagine top news n.7 Lecce, Banda trasportato al Caldarelli di Napoli: resterà sotto osservazione e non ripartirà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.2 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.3 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.4 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Sammarco: "La salvezza dipende da noi, dobbiamo avere coraggio"
Immagine news Serie A n.2 Genoa, De Rossi: "Partita importantissima, il Verona ha bisogno di punti"
Immagine news Serie A n.3 Flachi diventa allenatore: "Oggi vedo molta meno appartenenza e tanta superficialità"
Immagine news Serie A n.4 Alisson Santos: "Giocare in Serie A è un sogno, sono molto felice di stare al Napoli"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, De Gea sotto esame: allo Zini una gara pesante tra critiche e futuro da decidere
Immagine news Serie A n.6 Genoa, De Rossi si affida alla qualità di Messias: sempre in campo dal rientro dall'infortunio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Mosti: "Siamo un gruppo che merita tanto per quello che dà in campo"
Immagine news Serie B n.2 Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Busio: "Punto importante. Martedì c'è il derby, lavoreremo per essere al 100%"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Ferrari: "Se c'è bisogno gioco con la febbre a 40. A Carrara ci giochiamo la vita"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Saporiti: “Ripartiamo dalla reazione. Gol liberatorio dopo un periodo difficile”
Immagine news Serie B n.6 Serie B, si chiude la 30ª giornata: due gare in programma in questa domenica
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, Venturato: "Avremmo meritato la vittoria. Tranquilli e facciamo i punti che mancano"
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti recrimina: "Ci è mancata la concentrazione necessaria"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, svolta societaria: a un passo l'addio di Iervolino. Idea Fabiani DG
Immagine news Serie C n.4 De profundis vietati, ma la Triestina rischia la retrocessione: oggi il possibile primo verdetto dell'anno
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 32ª giornata: tante gare in programma domenica
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati della serata: colpi esterni per Campobasso e Giana Erminio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Roma, giallorossi senza vittorie al Sinigaglia dal 1989
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, prosegue la 16ª giornata: è lotta per il 3° posto in classifica. La guida completa
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e Genoa
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?