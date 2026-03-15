Atalanta U23, Bocchetti recrimina: "Ci è mancata la concentrazione necessaria"
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Una sconfitta pesante per l'Atalanta Under 23. La squadra di Salvatore Bocchetti cade a Giugliano interrompendo una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi. Al termine del match, il tecnico nerazzurro ha commentato:
"Avremmo dovuto fare molto meglio, fino al primo gol avevamo creato solo noi e lascia l'amaro in bocca perdere dopo aver sprecato così tante occasioni. Dobbiamo crescere rapidamente e raggiungere la salvezza aritmetica. Ci è mancata la concentrazione necessaria, contro una squadra che aveva bisogno di fare punti ma che noi abbiamo aiutato regalandogli tre gol".
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