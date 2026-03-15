TMW Juventus, non preoccupa troppo l'infortunio alla caviglia di Thuram. La situazione

Ieri sera, nella partita vinta 1-0 dalla sua Juventus sul campo dell'Udinese, il centrocampista francese Khephren Thuram è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo per via di un infortunio alla caviglia, che ha lasciato un po' di preoccupazione tra i tifosi della Vecchia Signora in bianconero, anche considerando il fatto che Spalletti non abbia chissà quante alternative a centrocampo.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, però, non sembra nulla di grave l'infortunio rimediato dal più giovane dei due fratelli Thuram che giocano in Serie A. Il centrocampista della Juventus ha un fastidio alla caviglia sinistra, ma è un problema giudicato di entità minore e controllabile da parte dello staff medico della Vecchia Signora. La sua situazione, comunque, sarà controllata di giorno in giorno.

Intanto, domani niente allenamento per la Juventus. Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha infatti concesso un giorno libero alla sua squadra, che tornerà ad allenarsi a partire da martedì.