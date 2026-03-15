Quando un difensore vale come un bomber: nessun centrale segna come Leo Ostigard

In una Serie A dove i gol degli attaccanti sembrano merce rara, c’è chi ribalta completamente il copione. Dopo 29 giornate soltanto due centravanti sono riusciti a raggiungere la doppia cifra: prima Lautaro Martinez, poi - soltanto ieri – Rasmus Hojlund. Numeri che raccontano bene la fatica offensiva del campionato.

Eppure il Genoa sta costruendo la propria corsa verso la salvezza grazie a un protagonista decisamente inatteso: Leo Ostigard. Il centrale norvegese si è trasformato in un’arma letale sui calci piazzati, firmando una stagione realizzativa semplicemente straordinaria per un difensore. Il gol segnato oggi nella vittoria contro l’Hellas Verona, nel lunch match della 29^ giornata di Serie A, vale doppio: porta in dote tre punti pesantissimi e rappresenta il quinto centro stagionale del difensore rossoblù.

Un numero che pesa ancora di più se si guarda al resto del campionato, visto che nessun difensore centrale ha segnato più di lui. E allargando lo sguardo anche a terzini ed esterni, l’unico a fare meglio è Federico Dimarco, avanti di appena una rete in questa particolare classifica. Insomma, in un campionato dove i bomber latitano, a Genova il gol arriva… dalla retroguardia. E porta sempre la firma di Ostigard.

Questa la classifica marcatori dei difensori

1. Dimarco - 6 gol

2. Ostigard - 5 gol

3. Kempf, Wesley - 4 gol

4. Ndicka, Cambiaso - 3 gol