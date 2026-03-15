Bayern Monaco, emergenza totale: le uniche soluzioni di Kompany in porta con l'Atalanta

Come comunicato ufficialmente dal Bayern Monaco, il terzo portiere Sven Ulreich ha riportato una lesione del fascio muscolare agli adduttori della gamba destra durante la sfida di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen (1-1). Una perdita gravosa per Vincent Kompany, allenatore dei bavaresi, che dovrà correre ai ripari e in fretta visto l'impegno incombente nel match di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta mercoledì.

Infatti, nonostante il largo passivo dei bavaresi sulla Dea (6-1 risultato all'andata), ci sono tutti i portieri della prima squadra fuori per infortunio al momento. In ordine gerarchico Manuel Neuer per un guaio al polpaccio, Jonas Urbig dopo la commozione cerebrale subita alla New Balance Arena contro i nerazzurri di Palladino. E in ultima battuta, appunto, il 37enne Ulreich, che non proteggeva la porta del Bayern Monaco dal settembre 2024.

La situazione è drammatica e anche la quarta scelta tra i pali, il 19enne Leon Klanac, è attualmente infortunato. Quali sono le alternative del Bayern allora? Al momento esclusivamente i due giovani talenti di casa Jannis Bartl (19 anni) e Leonard Prescott (16 anni), unici disponibili per giocare quello che sarebbe l'esordio in Champions League agli ottavi di Champions League contro l'Atalanta.

La loro presenza, logicamente, dipenderà dalle condizioni di Jonas Urbig: secondo le informazioni raccolte da Sky Sport DE, il vice-Neuer ha ripreso ad allenarsi individualmente dopo la commozione cerebrale rimediata nella gara d'andata, ma la sua disponibilità resta in dubbio.