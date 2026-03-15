Serie A, la classifica aggiornata: Genoa, scatto per la salvezza. L'Hellas Verona resta 19°
Tre punti che profumano di salvezza quelli ottenuti dal Genoa in casa dell'Hellas Verona, vittorioso per 0-2 nel lunch match della 29^ giornata di Serie A grazie alle reti di Vitinha e Ostigard realizzate nell'ultima mezz'ora di gioco. Con questo successo la squadra di De Rossi sale al 13 posto e aggancia il Torino a quota 33 punti. Gialloblù che invece restano al 19esimo posto con 18 punti, a -7 dalla zona salvezza (divario destinato ad aumentare in virtù della sfida tra Cremonese e Fiorentina).
Torino - Parma 4-1
3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata
Inter - Atalanta 1-1
26' Esposito, 82' Krstovic
Napoli - Lecce 2-1
3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano
Udinese - Juventus 0-1
38' Boga
Hellas Verona - Genoa
61' Vitinha, 86' Ostigard
Pisa - Cagliari (15 marzo, ore 15, DAZN)
Sassuolo - Bologna (15 marzo, ore 15, DAZN)
Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)
Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 68
2. Milan 60
3. Napoli 59
4. Juventus 53
5. Como 51
6. Roma 51
7. Atalanta 47
8. Bologna 39
9. Sassuolo 38
10. Lazio 37
11. Udinese 36
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Lecce 27
17. Fiorentina 25
18. Cremonese 24
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
10 reti: Hojlund (Napoli)
9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)
8 reti: Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)