Serie A, la classifica aggiornata: Genoa, scatto per la salvezza. L'Hellas Verona resta 19°

Tre punti che profumano di salvezza quelli ottenuti dal Genoa in casa dell'Hellas Verona, vittorioso per 0-2 nel lunch match della 29^ giornata di Serie A grazie alle reti di Vitinha e Ostigard realizzate nell'ultima mezz'ora di gioco. Con questo successo la squadra di De Rossi sale al 13 posto e aggancia il Torino a quota 33 punti. Gialloblù che invece restano al 19esimo posto con 18 punti, a -7 dalla zona salvezza (divario destinato ad aumentare in virtù della sfida tra Cremonese e Fiorentina).

Torino - Parma 4-1

3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata

Inter - Atalanta 1-1

26' Esposito, 82' Krstovic

Napoli - Lecce 2-1

3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano

Udinese - Juventus 0-1

38' Boga

Hellas Verona - Genoa

61' Vitinha, 86' Ostigard

Pisa - Cagliari (15 marzo, ore 15, DAZN)

Sassuolo - Bologna (15 marzo, ore 15, DAZN)

Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)

Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)

Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 68

2. Milan 60

3. Napoli 59

4. Juventus 53

5. Como 51

6. Roma 51

7. Atalanta 47

8. Bologna 39

9. Sassuolo 38

10. Lazio 37

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Lecce 27

17. Fiorentina 25

18. Cremonese 24

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

10 reti: Hojlund (Napoli)

9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)

8 reti: Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)