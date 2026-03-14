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Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in zona Champions in attesa di Como-Roma

Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in zona Champions in attesa di Como-RomaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:45Serie A
Gaetano Mocciaro

La Juventus vince a Udine ed è in zona Champions, in attesa di Como-Roma in programma domenica alle 18. Decide una rete di Boga, al terzo gol consecutivo. La squadra di Luciano Spalletti ha trovato il secondo successo di fila e sempre senza subire reti. L'Udinese è la squadra simbolo della Serie A a 20 squadre con 3 retrocessioni: i friulani si trovano nella terra di mezzo, troppo lontani dall'Europa e altrettanto lontani dalla zona retrocessione. Questo il quadro della 29ª giornata e la classifica aggiornata:

Torino - Parma 4-1
3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata
Inter - Atalanta 1-1
26' Esposito, 82' Krstovic
Napoli - Lecce 2-1
3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano
Udinese - Juventus 0-1
38' Boga
Hellas Verona - Genoa (15 marzo, ore 12.30, DAZN)
Pisa - Cagliari (15 marzo, ore 15, DAZN)
Sassuolo - Bologna (15 marzo, ore 15, DAZN)
Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)
Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 68
2. Milan 60
3. Napoli 59
4. Juventus 53
5. Como 51
6. Roma 51
7. Atalanta 47
8. Bologna 39
9. Sassuolo 38
10. Lazio 37
11. Udinese 36
12. Parma 34
13. Torino 33
14. Genoa 30
15. Cagliari 30
16. Lecce 27
17. Fiorentina 25
18. Cremonese 24
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
10 reti: Hojlund (Napoli)
9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)
8 reti: Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)

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