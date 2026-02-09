Inter, Boninsegna agganciato da Lautaro sul podio dei bomber: "Io e lui ci somigliamo"

Ora ci sono soltanto due giocatori che nella storia dell'Inter sono riusciti a fare più gol di Lautaro Martinez: Alessandro Altobelli e Giuseppe Meazza. Con la rete siglata ieri contro il Sassuolo, l'argentino ha agganciato anche Roberto Boninsegna, entrando così nel podio di sempre dei bomber nerazzurri, a quota 171. Intervistato dal Corriere dello Sport è proprio Bonimba ad accogliere virtualmente il capitano della squadra di Chivu nella stanza dei più grandi di sempre, con parole d'affetto.

"Benvenuto sul podio" - ha esclamato - "! È una condivisione momentanea, è ovvio, ma ho il piacere di dare il benvenuto a un interista vero; in questo io e Lautaro ci somigliamo, e non soltanto per via dei gol", ha assicurato. Boninsegna si riferisce al senso d'appartenenza che condivide con il Toro, che ha avuto modo di conoscere incontrando Lautaro sul prato di San Siro: "era fortissimo, non c'era bisogno di parole", ha aggiunto in merito.

E proprio la rete di ieri ha smosso ricordi in lui: "Un gol, se mi consentite, che mi ha ricordato un certo Boninsegna...", dice con ironia, per poi rammentare una frase che gli diceva sempre Fulvio Bernardini, ovvero la seguente: "vado di matto per quei giocatori che se arrivano in corsa su un passaggio buono tirano subito in porta senza toccare la palla una volta di troppo", citando proprio lui come esempio.