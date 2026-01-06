Lautaro punta al podio dei bomber dell'Inter. Boninsegna: "Spero mi superi presto, ma..."

Quarto marcatore di sempre nella storia dell'Inter con 167 reti, adesso Lautaro Martinez mette nel mirino il podio e i 173 centri di Roberto Boninsegna. Lo stesso 'Bonimba' ha parlato del capitano argentino a La Gazzetta dello Sport: "Io e lui siamo diversi, avremmo formato una coppia gol eccezionale. A me sta molto simpatico ,apprezzo il suo spirito di sacrificio e il fatto che si spende innanzitutto per la squadra. Non è il classico bomber egoista, mette la squadra davanti ai suoi interessi personali. Quindi è certamente un capitano più che degno, anzi degnissimo del nostro club".

Boninsegna poi svela di non essere "geloso" del podio nella classifica dei bomber nerazzurri e che gioirà quando avverrà il sorpasso: "Mi auguro che mi superi il più in fretta possibile e che si avvicini sempre più anche all’altro bomber di questa speciale classifica che è Altobelli. Sottolineo però con orgoglio che in queste classifiche bisogna sempre tener presente la media tra partite disputate e reti realizzate. Io giocavo in un campionato fatto da 30 partite, i calciatori di oggi hanno 38 partite a disposizione".

Infine, Boninsegna fa anche una considerazione su tutto il reparto offensivo dell'Inter: "E' sicuramente il più completo di tutta la Serie A, anche nelle riserve. Bonny lo stiamo scoprendo, Esposito ha già fatto vedere di essere in possesso di qualità importanti".