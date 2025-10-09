Inter, c'è un avanzo di budget dopo l'estate. Ma il club non sa dove spenderlo

Dal budget estivo sono avanzati dei soldi, che l'Inter potrebbe investire a gennaio: lo rivela il Corriere dello Sport di oggi, svelando che una volta tanto il problema non sarebbe nel reperire i fondi ma nel decidere come spenderli. Circa 20-25 milioni, che sarebbero pronti per il mercato di gennaio, da investire in base alla o alle necessità.

Ad agosto infatti, l’Inter aveva scelto di rinunciare ad un ultimo innesto, perché non aveva individuato il profilo giusto sotto l’aspetto tecnico e quello economico. L’idea, allora, era quella di aggiungere un difensore, anche per gestire un reparto dall’età media avanzate e, magari, per anticipare il ricambio che avverrà certamente nel 2016. Questo inizio di stagione, però, sta dando un certo tipo di indicazioni, obbligando a nuove valutazioni e riflessioni. Insomma, non è più scontato che nella finestra invernale il trio Marotta-Ausilio-Baccin andrà effettivamente a caccia di un difensore.

Il centrocampo è il settore più abbondante a disposizione di Chivu: addirittura 7 elementi per, di fatto, 3 posti. Un profilo con determinante caratteristiche, però, non c'è in rosa. Non a caso, il club nerazzurro aveva messo le mani su Koné, prima che la Roma si tirasse indietro. Tuttavia, un alter ego del giallorosso non è stato preso.